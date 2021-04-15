桃園市政府於15日舉辦「109年度桃園市各里環保志工小隊環境清潔暨資源回收頒獎典禮」。（姜霏攝）

桃園市政府於15日舉辦「109年度桃園市各里環保志工小隊環境清潔暨資源回收頒獎典禮」，共337個里環保志工小隊獲獎，頒發總獎金超過1600萬元，109年度共計評比出特優獎21名，優等獎21名，甲等獎200名；環保署全國考核評比，桃園市環保局資源回收已經連續4年拿到「金質獎」，環境清潔也連續3年拿下「特優」。

桃園市長鄭文燦15日親臨頒獎典禮現場，他表示近幾年來桃園市致力守護市民住居的環境清潔，市府透過一年一度環境清潔及資源回收競賽，提升環保志工小隊在執行各項環境任務的效益，評比優良的志工小隊予以公開表揚，109年度特別將環境清潔及資源回收分開，以分項分組的方式來進行競賽評比，在資源回收評比還增列育成組，鼓勵更多轄內執行績效績優的里志工小隊參與。

環保局長呂理德表示，在環境清潔評比方面，109年度首次納入所有485個里志工隊，採取無預警評比在良性競爭下進行，街道上不時看到志工們埋首打掃的身影，就是要清理潔淨家園環境；資源回收評比方面，除了原先的頂尖組、精進組外，更增列育成組，鼓勵更多村里參加外並加強媒合個體業者、使用廢棄物從事再生創作，在專家學者近二個月處處創意驚喜的評比過程後，總計141個里參加，95個里獲獎。

呂理德提到，桃園市的各項環境指標之所以名列前茅，有賴民間各單位與政府攜手合作，特別是這些默默打拼，無私奉獻的各里長以及環保志工小隊成員們，志工們的辛苦從獎項肯定的化為激勵的動能，建構桃園市資源回收站的從點到面的健全網絡，發揮資源回收環境教育扎根到地方鄰里的效益。

(中時 )