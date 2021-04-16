中電(1611)今天舉行法說會，公司指出，目前市場上競爭激烈，LED透率高，照明產品價格持續下滑，透過品牌及品質，穩定利潤。此外，公司近年來加入台銀標案平台，去年台銀的平台貢獻總營收約10％，由於公家機關汰舊換新需求，加上具有公文簡化流程的便利性，看好台銀標案的貢獻可以逐漸成長。

中電2020年營收20.74億元，稅後淨利0.79億元，每股盈餘0.23元。產品營收比重方面，傳統照明占比19.7％、LED照明77.3％、其他為租金收益。

LED照明營收比重從2018年58.8％，到2020年已經來到77.3％，LED市場滲透率持續增加，照明產品LED占比越來越多，尤其燈管部分，不過，產品價格都往下走，到市場終端端售價更為激烈，公司在照明這塊經營相當辛苦，一年照明收入衰退10到20％。因此只有持續提升現有產品效能，並積極在人因照明、專業照明、智慧照明、健康環境四大領域研發新產品，滿足市場需求。

在標案部分，過去曾經承攬雲林、嘉義、彰化縣政府等LED路燈標案，但隨著建置完成，後續路燈標案也越來越少。但在台銀標案平台有所斬獲，去年已經占總營業額超過10％，主要來自於公家機關的照明採購，因為公家照明汰舊換新需求，看好未來來自於台銀標案收入持續增加。

租金收入方面，中電2020年租金收入占營收3％，大約一年有6000萬元收入，除了桃園、新竹廠房出租外，2019年以百分之百持有子公司中電開發名義，斥資14.5億元買下「壹電視大樓」D棟，一個月租金可達370萬元，是公司不動產主要租金收益來源。

(時報資訊)