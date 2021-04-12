立法院去年7月審議監察院長陳菊人事案，藍綠立委爆發肢體衝突，國民黨團因在立法院議場自備麥克風音箱表達抗議，期間民進黨立委林楚茵、邱議瑩趁亂搬離音箱，事後國民黨團控告林、邱及民進黨團王姓辦公室主任3人竊盜。台北地檢署12日偵結，檢察官認為3人立即返還音箱，沒有竊盜犯意，予3人不起訴處分。

另林楚茵被國民黨立委呂玉玲咬傷，林楚茵控告呂玉玲涉嫌傷害及強制罪，北檢另案偵查。

去年7月17日，立法院審議監察院長陳菊人事案，藍綠立委爆發肢體衝突，林楚茵、邱議瑩趁亂將音箱搬離議場；國民黨立委赴民進黨團辦公室要求返還，與綠營助理口角，國民黨團事後提告。

國民黨團控稱，黨團自備麥克風與音箱，是為了表達抗議訴求，但民進黨立委竟公然搶奪音箱，被當場拍照活逮，還將音箱放置民進黨團辦公室。而民進黨團助理協助藏匿。

檢察官認為，林女立刻將音箱返還，沒有竊盜犯意，不需傳喚3名被告，逕為處分不起訴。

(中時 )