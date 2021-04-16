美國前參議員陶德等人訪問團來台3天2夜，國民黨青年部今天也在臉書發文透露，青年部致力於重建黨的青年人才培育系統，目前推出的「反攻七號角」青年政策，在活動結束後，也會為所有青年夥伴提供更多的公共參與機會，因此這次特別邀請日前參與「青年住好願景營」的學員們，前往內湖的美國在臺協會進行參訪，了解當前美國印太政策。

國民黨青年部主任陳冠安說，非常感謝美國在臺協會本月13日接待，提供一場非常友好並具備深度的互動交流！不僅由政治組和經濟組的組長與同仁帶給學員相當扎實與精闢的簡報，谷立言副處長的總結讓所有青年夥伴更全面理解美國對於區域概況的看法。最後，酈英傑處長百忙之中撥冗過來向學員致意，讓所有青年朋友都直呼意外與驚喜。

陳冠安說，而這次的參訪，不只是讓青年夥伴能更深入和全面的認識國際關係與美國政策，更是有一次難得寶貴的機會，能將中華民國青年世代的心聲帶進美國在臺協會，體現年輕夥伴對當前國際情勢的理解，讓彼此雙方都有更直接更好的溝通與意見交換。

陳冠安強調，國際關係變化萬千，新冠肺炎帶來國際體系的轉變，都讓中華民國進入到更險峻的國際情勢之中，這也是所有中華民國派青年世代，尤其是將政治作為志業的年輕夥伴，必須一同為國家找出路的關鍵時刻。未來，國民黨青年部也會針對當前的國際與兩岸關係議題舉辦相關活動，邀請黨內外青年朋友一起，進行意見交流，將想法轉換成實際行動！

(中時 )