威宏-KY(8442)3月營收4億元，年成長3%，首季擺脫疫情陰霾，營收為11.6億元，年增2.52%，重回成長走勢。威宏表示，運動風氣盛行，帶動周邊配件與包袋需求高漲，而輕奢市場亦已漸產業曙光，既有客戶陸續詢問下半年產能規劃，顯示全球景氣復甦信號確立，今年可望維持年成長走勢不變。

威宏看準運動產業復甦力道強勁，今年1月份透過海外併購策略，將越南專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商德御併入旗下事業；隨著疫後時代生活型態轉變，健康意識與運動風氣盛行，其中又以戶外、場地空曠的運動活動猶為興盛，使高爾夫球袋訂單滿載、產能供不應求，加上各大國際運動賽事陸續開辦，刺激相關配件與包袋市場需求反彈，從在手訂單掌握度來看，威宏樂觀預估第二季將逐月升溫。

展望2021，威宏轉保守態度為審慎積極，在全球各國啟動疫苗施打時程下，景氣產業已見明顯曙光，運動風氣盛行，市場需求不斷擴大，而輕奢精品包袋亦可望在下半年起開始貢獻，復甦信號明確，全年營收可望維持年成長走勢，重回疫情前2019年水準表現。

輕奢精品產業在農曆春節過後陸續有既有客戶主動詢問產線生產現況，由於去年全球各精品大廠受疫情影響，銷售狀況普遍不佳、受創慘重，但今年以來各國疫苗施打逐漸上軌道，邊境管制逐步開啟，商務及旅遊需求可期，預估今年下半年精品類包袋將有新訂單挹注，逐漸回溫走揚。威宏進一步指出，雖然新訂單主要集中輕奢與休閒包袋類別，中高階精品與商務包袋、行李箱等目前仍持較保守態度，然仍可見市場春燕即將到來。

在產線佈局方面，由於中國大陸人力工資上漲、缺工問題難解，同時銷往北美之關稅等成本因素考量，威宏將再進一步調整集團產線配置，縮減中國大陸境內生產比重，而未來擴產設廠規劃將以東南亞為重心，以提升產品成本之競爭優勢。

(時報資訊)