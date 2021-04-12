新北市副市長陳純敬今（12日）上午偕同新北市政府社會局、水利局、消防局視察中和區防汛工作及收容開設演練情形。（中和區公所提供）

新北市副市長陳純敬今（12日）上午偕同新北市政府社會局、水利局、消防局視察中和區防汛工作及收容開設演練情形。（中和區公所提供）

新北市副市長陳純敬今（12日）上午偕同新北市政府社會局、水利局、消防局視察中和區防汛工作及收容開設演練情形。（中和區公所提供）

新北市副市長陳純敬今（12日）上午偕同新北市政府社會局、水利局、消防局視察中和區防汛工作及收容開設演練情形。（中和區公所提供）

新北市副市長陳純敬今（12日）上午偕同新北市政府社會局、水利局、消防局視察中和區防汛工作及收容開設演練情形，也特地前往中和區民有、民治、民享街地區視察排水改善工程。

中和區公所表示，中和區民有、民治、民享街地區，原地下排水系統設施老舊加上地勢低窪，遇強降雨造成該地區淹水，嚴重影響市民生活。為改善並加強排水系統效能，積極辦理側溝清淤作業，並埋設民有、民治街共174公尺1000mm排水截流管，此項工程業於2020年3月31日完成，較原預計5月底完工提前2個月。

中和區長賴俊達指出，該區域既有排水系統主系統主截流全部匯集在民享街，如同高速公路塞車是系統問題，因此規劃於民治街30到130號間長度108公尺、民有街82號等長度66公尺地底下埋設1000mm管涵，利用截流分流概念改善排水系統及增加滯洪容量，以提高排水效益，極力解決淹水問題。

陳純敬除了視察防汛工作以外，並針對發生重大災害時，公所開設收容處所收容災民的狀況實地演練進一步關心。中和區公所結合了碧湖社區發展協會、慈濟、志工、防災企業、嘉慶里防災社區與永和區公所共同舉辦收容開設演練。包括防疫期間的測量體溫、酒精消毒、報到登記、物資發放、心靈撫慰等項目。

賴俊達表示，根據日本大地震的經驗，發生國家級重大災害時，往往需要市民間的自助互助，方能在第一時間保障市民的生命財產。而區公所作為防災的第一線，必須結合民間、企業與公家機關的力量，才能有效將災害損失降到最低。並因此，本年度也著重在增加自主防災社區與防災企業，旨在建立起防災安全網，不讓任何一個人在災害發生時被遺落。

陳純敬在會後表示，除了對中和區本次演練及防汛工作準備表達肯定外，也特別指示，台灣位處板塊，災害類型態樣繁多，極端氣候頻傳，新北市政府在面臨災害時絕不可掉以輕心，更需要在災害發生前未雨綢繆，防範未然，才能保障市民安全。更期許本次的演練可以喚起大家的投入與重視，攜手面對可能的災害與挑戰。

(中時 )