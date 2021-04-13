為提供客戶更完善及便捷的西印市場運送服務，萬海(2615)自今年4月30日起，開闢香港/越南/西印航線（CI8）。此航線將配置四艘實裝約2100 TEU船舶擔任定期巡航服務。

巡航一次共計28天，沿線的靠港順序為：香港(HONG KONG)-南沙(NANSHA)-蓋梅(CAI MEP)-巴生北港(PORT KLANG NORTH PORT)-孟買(NHAVA SHEVA)-可倫坡(COLOMBO)-巴生北港(PORT KLANG NORTH PORT)-峴港(DA NANG)-海防(HAIPHONG)-香港(HONG KONG)

此航線是萬海為優化亞洲區間至西印市場的航線佈局之一，除提供更廣泛便利的裝船港選擇外，並且可以縮短運送時間，迎合客戶的航運貿易需求。

萬海3月營收續創歷史新高，達到128.59億元，年增100.7％。

去年以來零售商調整庫存策略支撐需求持續回溫，加上疫情發酵導致美國碼頭工人、車架調度不足，以及和大陸造櫃廠短期內產能無法補足等因素導致缺櫃問題持續，支撐遠洋線運價維持高檔，對其他航線產生外溢效應，帶動亞洲線運價上漲。

而全球主要航商皆表示貨櫃市場的繁榮現況，可能延續至第3季，顯示缺櫃及港口擁堵的問題於短期內尚未看到緩解。萬海新造櫃今年上半年全數完成交易、11艘二手船舶交船以及10艘新造船將於今年加入營運，帶動公司全年營運有望創高。

(時報資訊)