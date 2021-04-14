東元集團即將在五月二十五日召開股東會，全面改選十一席董事，並推舉新任董事長。然而，今年東元集團爆出「父子相爭」，外傳東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁為鞏固董事席次，各自公開徵求股東委託書，尋求外資等股東支持。

雖然東元集團與黃育仁都對傳言不予評論，但父子隔空喊話較勁，黃茂雄的老岳母林明穱也被捲入其中，這場「宮廷混戰」搞得外界眼花繚亂，父子相煎撕破臉，夾在中間的家人恐怕不好受。

談及東元集團內鬨之前，我想先提一下台鐵太魯閣號意外，這起事故奪走四十九條人命，代表數十個家庭因此支離破碎，慘絕人寰。佛經上說，諸佛如來因於眾生，而起大悲，因於大悲，生菩提心，因菩提心，成等正覺，也就是大家常說的「無緣大慈，同體大悲」。

除了追究發生不幸的原因，釐清責任歸屬、避免重蹈覆轍，「慈悲」提醒了我們「生命無常」，大家都應該好好珍惜當下和難得的緣分，把每天都當成在世的最後一天，哪些事該優先、哪些事不該做，自然會很清楚，一旦面對無常，或許就能讓遺憾少一點。

回到東元集團爭議，我與黃茂雄相識已久，當年我在中華開發金控服務的時候，曾提供他協助，幫助過的家電企業還包括大同集團，近年也屢次因內部管理躍上新聞版面，令人不勝唏噓，凸顯亞洲國家的企業文化，常常採用「大家長制」的管理方式，其好處是面對經濟局勢變化，應變比較迅速，缺點是如果大家長並非「明君」，那就辛苦了。

如今看來，似乎沒有永遠的「企業明君」，畢竟大家長並非聖人，在位久了總是會有盲點，許多集團的創辦人最後選擇交棒給專業經理人、退居幕後，就是希望由不同的人帶領企業永續經營。

黃茂雄長袖善舞、人脈廣闊，對人際關係很有一套，但綜合媒體報導內容也不難看出，他對外部人事處理很圓融，但對集團內部事物的處理有落差，甚至還被爆「很現實」。企業人「現實」究竟是好是壞，眾說紛紜，端看從哪個角度判讀，但如果從其子黃育仁選擇公開與父親翻臉、寧可透過媒體放話，也不願在家裡私下溝通，還傳出黃茂雄的岳母林明穱疼孫、挺孫，其實黃茂雄已經先輸一著。

「知人善任」對任何企業都很重要，大家長要能判別哪些人有利於集團永續經營，因為只有用對人，才能放心地交棒，大家長也要懂得放手，不能永遠都想著自己最厲害。如果交棒後集團能更上軌道，豈不也證明大家長知人善任、豁達大度？人生猶如白駒過隙，走過事業的顛峰，優雅地傳承，更能證明大家長慧眼獨具。

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(中時新聞網)