中央流行疫情指揮中心今表示，經重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，自明起(以航班抵台時間計算)調整國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，若入境第3級地區，居家檢疫時間為3天，若未入境第3級地區則不需要居家檢疫。

明日起，入境旅遊疫情第3級地區(長程航班)的機組員，需進行3天居家檢疫，並在期滿當日進行核酸檢驗，確認陰性後進入11天自主健康管理。若當班往返且未入境旅遊疫情第3級地區(短程航班)，則只需要進行14天自主健康管理。

指揮中心指出，國籍航空機組員為COVID-19疫苗公費接種對象，於完整接種2劑疫苗2週後，將再進行調整。長程航班者只需要進行7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除；短程航班者則免自主健康管理，但要落實防疫新生活。

指揮中心表示，國籍航空公司及其組員應嚴格落實外站管理、機上全程防護、持續派飛管理等措施，以兼顧國內防疫安全及機組員身心健康。如違反交通部「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。

(中時 )