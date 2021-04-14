國台辦發言人馬曉光。（許依晨攝）

香港部分歷史教材近期將「中華民國政府遷台」改為「國民黨遷台」，對此，大陸國台辦發言人馬曉光今日回應稱，國民黨1949年退踞台灣，從此喪失代表全中國合法政府的地位，「是不爭的歷史事實」。

港媒近日報導，中國大陸官媒多次提出香港須清理「毒教材」，而後，香港部分歷史教科書除修改鴉片戰爭等描述，也將把國共內戰後數次提及「中華民國政府」遷至台灣的描述，改成「中國國民黨」遷至台灣。

本報記者今日在國台辦例行記者會上就此詢問國台辦發言人馬曉光，如何看待此事？

馬曉光回應，「1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實」。

另有台灣媒體就此再追問，陸方不承認中華民國存在，又如何看待中華民國憲法仍在實施？

馬曉光說，請去看看當前國際社會共識，看看聯合國有關決議，就會明白，我說的是完全正確的。

他說，「我理解你有不同的立場，但事實就是事實，國際社會的格局和共識就是事實，是不以個人的立場而轉移和改變的」。

(旺報 )