環保署補助臺中市綠川水環境改善計畫，完工盛大完工啟用，展現環保署與臺中市政府共同致力清淨水域並打造優質親水環境之決心，開啟臺中市中區水岸藍帶新樂章。

綠川位處臺中市最早發展之核心開發區域，也是緊鄰火車站的門戶之河，早期以河岸景色綠意優美聞名，素有小京都之美稱。但隨都市發展、人口增長，長期活動結果造成綠川水質及環境逐漸呈現惡化及衰敗的景象。為重現昔日新盛榮景，環保署與臺中市政府前已投入新臺幣3.3億元，辦理綠川上游水質改善工作，後續為達全流域整治目標，環保署再次推動綠川第二期整治計畫，投入3.46億元辦理污水截流、現地水質淨化處理及整體河岸環境營造等工作。

綠川水環境改善計畫規劃收集信義南街至大明路間沿岸排入之生活污水，一部分送往福田水資源回收中心處理，其餘送往下游旱溪水利園區之礫間氧化曝氣處理設施，藉石頭表面附著生物膜分解水中有機污染物，每日最高可處理1.2萬公噸之生活雜排水，處理後清淨的水將回注河川，並同步營造綠川優質水岸環境，重現臺中的親水之城意象。另為提供民眾休閒遊憩空間並符合公共設施用地多元化使用，礫間氧化曝氣處理設施均採地下化設計，設施上方空間將恢復成公園綠地。

環保署致力於推動水環境改善工作，近年來與臺中市政府合作，前已補助6.4億元進行水污染源稽查管制、河川巡守、污染緊急應變、污染源總量管制及柳川一期、綠川一期、東大溪、梧棲大排等河川水質改善工程。同時配合「前瞻基礎建設計畫－全國水環境改善計畫」，已補助臺中市21億元辦理河川整治與水質改善工作，包括已完工啟用之黎明溝，今年度即將完工之柳川二期、惠來溪、潮洋溪、旱溪、筏子溪及東大溪二期等計畫，希冀在這7條美麗都會河川環繞下，臺中市將成為具有好水質、好景觀的美麗水岸文化城市。

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