星展銀行董事長趙亮溪辭任 由總經理林鑫川暫代 16:302021/04/19 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星展銀行（台灣）發重大訊息公告該行董事長異動，原董事長趙亮溪因另有職務辭任，董事長一職將由總經理林鑫川暫代。 劉長樂擬全面出清持股 紫荊香港將入主香港鳳凰衛視 台企銀董座 內定由林謙浩出掌 (工商 ) #董事長 #星展銀行 #辭任 #總經理 #林鑫川 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗消金撤台 卡友急忙兌換紅利 04:102021/04/19 財經要聞 外匯市場焦點跑到歐元 外銀卻喊停看聽 00:552021/04/19 財經 傳王國材接交通部長 陳明文指邏輯怪：政次也有政治責任 11:302021/04/19 政治 新聞透視》丁怡銘回鍋政院任顧問 民進黨字典裡 看不到反省二字 04:102021/04/19 政治要聞 LINE Bank將開行 純網銀風雲急 04:102021/04/17 金融．稅務 獨家》準交通部長夫人是金融戰將 掌土銀台北分行 13:462021/04/19 財經 台企銀董座 可望由林謙浩出掌 14:482021/04/18 財經 萬泰銀前董座許勝發過世 04:102021/04/18 社會新聞 嘉信發表4億多元遊艇 為明年遊艇展暖身 18:302021/04/17 財經 台農發人事薪資一年發1800萬 立委批薪資結構始終要不到 15:102021/04/19 生活 布局6G 中華電啟動衛星投資 04:102021/04/19 財經要聞 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 信義計畫區「最貴菜園」不作飯店了！ 富邦D1開發案 改蓋豪辦大樓 - 財經要聞 - 工商時報 半導體續旺 瑞信捧五指標股 - 財經要聞 - 工商時報 連中鋼都漲停 他怕進場「台股突然殺一波」 網曝關鍵點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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