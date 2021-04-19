星展銀行（台灣）發重大訊息公告該行董事長異動，原董事長趙亮溪因另有職務辭任，董事長一職將由總經理林鑫川暫代。

劉長樂擬全面出清持股 紫荊香港將入主香港鳳凰衛視
台企銀董座 內定由林謙浩出掌

(工商 )

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