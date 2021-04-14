上奇科技（6123）14日公布第一季自結財報，稅後每股盈餘1.06元，歸屬母公司稅後純益6,084萬元，年增長44％，為同期歷年表現最佳。

上奇公布第一季營運表現，單季營收14.96億元，為同期歷年新高，較去年同期成長近五成。第一季營業利益9,333萬元，較去年同期成長77％，為同期歷年新高。稅後純益8,387萬元，為同期歷年新高，年增長89％。單季每股盈餘1.06元， 也創下同期歷年新高。

上奇表示，第一季是受惠香港教育市場以及數位印刷服務明顯成長，帶動第一季營收創同期新高外，也相對提增集團獲利表現，營業利益、稅前純益、稅後純益、歸屬母公司稅後純益及EPS等均創同期歷史佳績。

上奇去年獲利表現強勁，2020年全年稅後純益2.43億元，年增14.6％，寫歷史新高；每股純益4.25元，優於2019年的3.7元。惟全年營收50.5億元，年減4％，主要是因為去年上半年受到疫情衝擊香港市場，但下半年隨著疫情趨緩，香港教育市場恢復動能，集團經常性收入（ARR）成長穩健及亞幣匯率升值等因素，為全年獲利挹注貢獻。

上奇近年來積極啟動轉型，從單純的軟體代理商轉型為數位服務營運商，旗下創意、雲端服務及數位印刷等事業群穩定成長，且經常性收入已來到總營收約四成，與傳統的資服業、通路商、代理商模式不同。

以雲端來說，上奇近年積極擴展雲端領域，可同時幫三朵公有雲—微軟Azure、Google GCP、亞馬遜AWS做加值服務。此外，也積極切入數位印刷領域，為其經常性收入帶來貢獻。

上奇表示，綜觀整體，樂觀看待雲端服務高度成長趨勢，積極佈建無國界的多雲服務與客戶耕耘，以及因應智慧包裝需求增加提高數位印刷服務事業的創新擴展，精實管理與優化集團營收組合，持續提增經常性收入（ARR）及整體獲利成長。

(工商 )