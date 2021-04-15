日本政府13日確定將福島核廢水將排入大海，引起陸、韓等鄰近國家批評；外交部發言人歐江安則表示，日本政府在正式決定方針前已事先通報我方，外交部會多次向日方表達關切。對此，國民黨立委李德維諷刺，綠營支持者近期又要「舔日」又要「反核」，可謂「艱難的時刻」；蔡政府視美國為「爹爹」、日本為「大哥哥」，若最終硬吞了日本的核廢水，也只能視為「祖國的善液」。

李德維昨日（14）在臉書發表文章《祖國的善液》，內文直言：「不得不說，這對部分朋友來說，絕對是艱難的時刻，既要『舔日』，又要『反核』，結果日本要把福島核災所累積的含氚廢水排入大海，這下該選哪邊站？」

李德維表示，相較於大陸與韓國政府，甚至日本本地漁民的強烈反彈，蔡總統、外交部、農委會，與原能會的回應，蒼白無力，畢竟，那是自己認的「大哥哥」，何況「美國爹爹」也公開肯定了日本的決定「公開透明」。

然而，李德維質疑，如果台灣最終硬吞了日本的氚廢水，那有什麼道理硬拗核廢料無法處理？李強調，如今日本政府的說詞，是已經處理稀釋過將要排放的氚廢水，將其濃度將至國際容許標準的七分之一，這是科學；如果最終民進黨政府吞下去了，那同樣經由科學處理的核廢料，又要怎麼繼續瞎扯那些反智的謊話？

文章一出，網友紛紛回應：「所以挺綠會神經分裂」、「民進黨的矛盾大對決：絕對不能處理的核廢料VS.可以處理的日本大哥哥善液氚水」、「看韓國和大陸都極力反對就知道嚴重性了，而最受威脅的我們台灣竟然沒有聲音，這個國家是怎麼了？」「就算是最低劑量的水，吃多了也會出問題，就像核能電廠附近，都有變形的魚出現，能保證這水安全嗎？」

(中時新聞網)