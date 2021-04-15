媒體人韋安4月13日在臉書發文。（圖／翻攝自韋安臉書）

駐美代表蕭美琴3月31日和美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，蕭向蓬佩奧表示雙方的友誼與支持，並帶台灣鳳梨酥請蓬佩奧品嚐，兩人在推特上的合照與互動引發關注。媒體人韋安則直言，蕭這樣的外交接觸不僅不專業，更恐會害慘台灣，因蓬佩奧已是前朝官員、從政治現實面來看並非當前大咖，此舉未考慮拜登政府的感受，可見蔡政府只是想藉蓬佩奧末期的強力挺台色彩，來為自己吸選票。

蓬佩奧3月31日在推特發文，刊出與蕭美琴的合照，蓬佩奧將手搭在蕭的身後，兩人笑容滿面，顯見氣氛熱絡。蓬佩奧在文中表示，很高興見到蕭，自己擔任國務卿時，挺著著強大的壓力為台灣這個民主國家同胞提供支持，美國與台灣分享自由、民主與自由市場經濟的核心價值觀。

蕭美琴則轉貼蓬佩奧這則推文，回應稱自己見到蓬佩奧很榮幸，台灣感謝他的友誼和支持，兩人期待就台灣與美國之間的長期友誼與夥伴關係繼續進行討論，更特別帶來台灣鳳梨酥請蓬佩奧品嚐。

對此，韋安13日在臉書發文質疑：「這樣的接觸專業嗎？會害慘台美關係？」韋更列出三點看法：「一，蓬佩奧在川普政權末期，強力挺台色彩，台灣的川粉一定很喜歡他，此舉能帶來不少選票；二，蓬氏下台前到歐洲四處遇到冷板凳，臺灣對他真是有情有義，湧泉相報；三，不過政治很現實，他在美國對共和黨還有影響力？這樣做，有考慮到拜登和現在白宮官員的感受嗎？不要以為是「政績」，反而害慘台美關係。」

(中時新聞網)