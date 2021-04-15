韓國央行15日（周四）一如市場預期、決議利率繼續位在歷史低點，因決策者擔憂新冠病毒感染人數攀升，可能拖累該國經濟復甦。不過分析師預料，該央行最快明年開始啟動升息。
韓央行將七天期回購利率設於0.5％不變，此利率水準自去年5月維持迄今。央行總裁李柱烈3月底曾指出，今年韓國經濟反彈速度比預期更快，歸功於晶片出口強勁以及民間消費增長。
分析師預期，房價上漲以及通膨加速升溫，促使央行決策官員自2022年開始調升利率。不過近期該國疫情再度惡化令前景不明，故今年應會按兵不動。
(工商 )
韓國央行15日（周四）一如市場預期、決議利率繼續位在歷史低點，因決策者擔憂新冠病毒感染人數攀升，可能拖累該國經濟復甦。不過分析師預料，該央行最快明年開始啟動升息。
韓央行將七天期回購利率設於0.5％不變，此利率水準自去年5月維持迄今。央行總裁李柱烈3月底曾指出，今年韓國經濟反彈速度比預期更快，歸功於晶片出口強勁以及民間消費增長。
分析師預期，房價上漲以及通膨加速升溫，促使央行決策官員自2022年開始調升利率。不過近期該國疫情再度惡化令前景不明，故今年應會按兵不動。
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