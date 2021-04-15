周三公布的一項調查結果顯示，歐元區公民對歐洲央行(ECB)所提議的數位歐元，最期待的特徵將是隱私性、安全的和便宜的。歐洲央行表示，數位歐元的發行仍需數年時間。

ECB正在研究一種電子形式的現金，以補充紙鈔和硬幣的不足，並且抑制一些加密貨幣例如比特幣或臉書提議的Diem發展。

ECB的諮詢調查顯示，現金的關鍵特徵隱私，是私人個人和專業人士對數位貨幣的首要考量；許多人擔心在現金轉換到電子型態的支付之後，將喪失隱私。

ECB執行委員Panetta在歐洲議會表示，參與公眾詢問的人士認為，隱私權、安全和廣泛的可使用性，應是數位歐元最重要的特徵要件。

歐洲央行將在未來幾個月決定，是否要展開為期兩年的數位歐元研究計畫。Panetta認為，在決定是否要推出數位貨幣之前，應該還需要數年時間來達到最終決定，可能需要五年時間。

數位歐元的持有人將可以對歐洲央行直接要求債權，這將比存放在商業銀行或電子錢包更加安全。而此將加劇一些擔憂，認為在危機時刻，民眾加速將現金轉向數位歐元，引發銀行擠兌。

ECB的諮詢調查顯示，半數受訪者贊成導入上限，為每位公民可以擁有的數位歐元設下最高金額上限。

而三分之二受訪者認為數位現金應該由私人部門(銀行)中介和提供，並整合到現有支付系統。四分之一受訪者則希望能在智慧卡或手機App上使用。

其他國家的央行也都在研究類似的計畫，中國人行更已進行先導計畫，並且引起美方關注。

(時報資訊)