因日本央行行長樂觀經濟增長談話持續發酵，受惠於全球需求回升，以及大規模刺激性支出，提振投資人信心，買盤持續回補，大阪期膠漲逾2%，延續前一日漲勢。

周四(4/15)截至台北時間12:15止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲4.7日圓，報每公斤236.8日圓，最高來到238.6日圓，較開盤232日圓漲近2.8%。(商品行情網)

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(時報資訊)

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