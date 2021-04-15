《商情》經濟增長 大阪期膠漲逾2％ 12:502021/04/15 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因日本央行行長樂觀經濟增長談話持續發酵，受惠於全球需求回升，以及大規模刺激性支出，提振投資人信心，買盤持續回補，大阪期膠漲逾2%，延續前一日漲勢。 周四(4/15)截至台北時間12:15止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲4.7日圓，報每公斤236.8日圓，最高來到238.6日圓，較開盤232日圓漲近2.8%。(商品行情網) 《類股》好通膨升溫 金融類指登23年新高 《金融》美經濟加速跑 瑞銀喊標普500上看4400點 (時報資訊) #全球 #日圓 #大阪 #經濟增長 #期膠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》公債殖利率升 拖累紐約期金收低 10:002021/04/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美庫存跌幅超預期 國際油價飆升近5％ 09:432021/04/15 財經 疫情惡化 日媒：東京奧運可能取消 11:132021/04/15 國際 緯穎開啟獲利爆發期 里昂點名新千金 12:212021/04/15 財經 鈞興訂單旺 全年獲利拚新高 10:022021/04/15 證券．權證 《類股》中鋼盤價看漲先歇 鋼鐵股續上攻 10:342021/04/15 財經 1分鐘讀財經》友達爆：拿得到料 面板就賣得掉 08:252021/04/15 財經 《基金》低碳經濟來臨 ESG投資當道 09:262021/04/15 財經 聯想 衝刺ISG、SSG業務收入 04:102021/04/15 全球財經 《商情》美元續疲 紐約期棉連2彈升 10:012021/04/15 財經 韓央行利率按兵不動 分析師預料明年升息 11:402021/04/15 財經 財經熱門新聞 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 財經 美想再當世界老大 日媒爆台灣是最重要盟友 - 財經 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 連中鋼都能漲停 網友敲碗接下來該換這檔吧 - 財經 群創爆邪惡天量 恐還沒殺完！面板下一波換人衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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