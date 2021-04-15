台積電南科廠昨天發生跳電，行政院副院長沈榮津今天表示，收到南科跳電消息時「很緊張」，隨即與台電聯繫，解決跳電問題。他強調，政府會準備好產業用水、用電以及土地，讓企業安心投資。

台積電位於南部科學園區的晶圓14P7廠昨天發生停電意外，法人估計，恐影響上千片晶圓，金額將逾新台幣1億元。

沈榮津今天出席「台灣綠電競爭力 接軌全球ESG」論壇活動，他致詞時表示，台灣半導體製程大幅領先競爭者，特別是在先進製程領先全球。不過，南科廠商昨天因新建工程，業者不慎挖斷台電161KV電纜，導致南科跳電。

沈榮津表示，昨天收到消息時，「我也很緊張」，並隨即打給台電，要求台電盡快從另個迴路轉供電力。當恢復電力後，將在今天換成新電纜，政府要讓策略性產業用電無虞，以雙迴路穩定供電。

展望未來，沈榮津指出，在半導體發展上，政府會備好土地，也讓供水、供電無虞，呼籲業界放心投資。

他也提到，電動車將是台灣產業的新機會。在油車時代，台灣並未生產引擎，因此輸在起跑點。不過車輛電動化後，馬達是台灣強項，應把握機會，且台廠已打進特斯拉供應鏈。

沈榮津說，鴻海積極推動MIH電動車平台聯盟，他也請工研院團隊分析，台灣該如何把握電動車商機，找出台灣優勢與劣勢，該以何種策略切進電動車市場，同時改善技術缺口，力拚在電動車時代掌握全新機會。（編輯：蘇志宗）1100415

(中央社)