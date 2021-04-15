2021第16季WSBL女子超級籃球聯賽下周二點燃戰火，今天舉辦開賽記者會，四隊代表宣誓爭奪冠軍的決心。

第16季WSBL從4月20日開打，原本例行賽預定進行5個循環，不過因為今年又三對三籃球東京奧運資格賽，為了讓入選國家隊的選手有時間備戰並啟程出發，協調後更改為例行賽進行4個循環，原第5循環的時間，成為季後賽，各隊按照例行賽戰績，第1、2名打冠軍戰，第3、4明打季軍戰。

台電女籃由祁慶璐擔任總教練，她認為這個球季也是大挑戰，希望球員無所畏懼，資深球員以「母雞帶小雞」方式領著年輕球員成長，至於第15季選秀會選秀狀元楊芷瑜，經過菜鳥球季洗禮，期許自己透過攻守兩端幫助球隊，後衛陳孟欣則放話要讓學姐追不上自己的車尾燈。

中華電信劉惠茹同樣上季是個人WSBL新秀球季，她感謝教練團給她信心去探索，期盼第2季有所突破，教練黃曉潔透露，球隊仍有傷兵，還是努力備戰中，會想辦法和球員展現出衝擊冠軍的能力。

台元林文佑上季表現大幅成長，認為狀況還可以，隊友彭曉彤則說，新冠肺炎疫情好轉，全員又健康迎接開打，內心相當期待新賽季。

至於本季挑戰11連霸的國泰女籃，有在國泰幼隊擔任助理教練的「皮皮」李宥叡，轉換回選手身份，認為自己要扮演好球員角色，做好教練交代的工作，黃凡珊則說，球隊從去年冠軍賽結束後就開始備戰、蓄勢待發，她更半開玩笑「嗆聲」：「請大家注意我的眉毛，我為了新球季特別去弄，等著瞧！」

(中時 )