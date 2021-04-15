大陸華北空管局15日表示，該局對北京區域管制中心（以下簡稱北京區管中心）進行雷達管制席位擴容，北京區管中心將新增23個雷達管制席位，共計64個雷達管制席位。據華北空管局預測，此次席位擴容後，北京區域管制中心將能滿足華北地區至2025年的飛行量需求，新增席位中已有8個席位投入運行。

澎湃新聞報導，華北空管局副局長謝玉蘭表示，「席位擴容是在技術保障層面，為保障整個華北地區航班運行，以及遠期規劃發展所進行的一項重要工作。當前可以滿足北京『一市兩場』運行的需要，長期可以為我國民航空域改革提供有力的技術支撐，具有十分重要的意義。」

4月15日凌晨12點，上線過渡工作正式開始，技術人員將管制三室在用的主備用內話系統切換為新建語音交換系統，管制員使用新設備進行指揮，技術人員對設備運行情況、無線頻率信號源、頻率覆蓋效果、聯網設備運行功能、熱線電話「一呼多應」、「呼叫無應答轉移」等功能運行情況進行監控或切換操作。自動化系統、網絡傳輸系統等同步上線。凌晨2點，上線過渡工作圓滿完成，各系統運行正常。

北京區管中心是我國民航空管系統中首個投入運行的區域管制中心。

2004年12月19日北京區管中心正式投入運行，建成時共有32個雷達管制席位、10個管制扇區。2006年10月26日，北京區管中心中心接管太原高空管制扇區，11月23日正式接管呼和浩特高空管制區，華北高空管制區從27萬平方公里擴大到75萬平方公里。

隨著中國民航空域改革的推進，2011年9月22日，北京區管中心接管濟南高空管制區，全國首次實現跨地區的高空管制移交，實現了與上海區管中心的無縫對接。華北高空管制區從75萬平方公里擴大到86萬平方公里。

2014年5月29日，北京區管中心接管鄭州高空管制扇區7800米（不含）至9800米（含）空域。華北高空管制區從86萬平方公里擴大到105萬平方公里。鄭州高空空域接管工作打通了京廣航路的大動脈，實現了京廣航路的區域化集中管理。

據統計，2019年北京區管中心共保障各類飛行214萬1450架次，全國佔比14.24％，與此同時，華北地區航班量呈現快速增長態勢。

雷達管制席位是管制員對空指揮的最重要的設備，由主備用雷達自動化系統、主備用語音交換系統、應急通信系統等多個複雜系統組合而成。一個系統中引接了大量數據和子系統，例如雷達自動化系統內還引接有氣象數據、飛行計劃數據、雷達監視數據等大量數據，且需要與其他系統進行數據交互，這些系統只有通過反覆測試，確保萬無一失達到可供管制使用的標準，才能夠投入運行。

(中時 )