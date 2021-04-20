北榮與板榮醫師遠距視訊討論病情。（北榮提供）

李偉強主任於板榮親自示範耳科遠距醫療。（北榮提供）

板橋榮家的長者有福了，台北榮總自110年4月1日起，與研華科技合作建構遠距醫療軟體，讓板橋榮家長者可享有北榮的高品質醫療服務，北榮指出，在新冠疫情未歇的情況下，遠距會診不僅可加強落實榮家住民「在地醫療」的目標，免除長途跋涉的辛苦，更可以降低高齡長者感染新冠肺炎的風險，進一步提升輔導會醫療體系「金字塔計畫」三級整合照顧榮民的成效。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，研華科技公司於北榮與板橋榮家之間，建構高階遠距醫療軟、硬體設備及專用網路系統，板橋榮家的醫師可將清楚的影像，經由安全的網路專線傳輸至北榮，共同進行遠距會診；而北榮的醫師可在線上直接與病人互動，詳細診療評估。

李主任說明，第一階段規劃是從就醫需求最高的皮膚科、眼科、耳鼻喉科、精神科及胃腸科開始，每週由北榮資深主治醫師提供固定遠距會診時段，榮家醫務組醫師視病人的需求，在病人同意後經由遠距設備與北榮直接會診，雙方均將會診紀錄登載於院內的電子病歷系統上，完全比照一般就診的標準與規格，榮家醫師可以經由北榮醫師的會診建議開立藥品及處置，如果在榮家端有超音波檢查，亦可以經由遠距系統的無線傳輸，由總院的醫師同步在線上會診，十分方便且有效率。

北榮與研華科技在發展智慧醫院有多年產學合作經驗，為了滿足榮家住民更完善且即時之醫療照護，提升金字塔計畫照顧榮民的成效，雙方進行遠距醫療的合作，由研華公司提供完善先進的遠距醫療推車，將臨床上常用之診斷儀器，如：耳鼻喉科使用的五官鏡、眼科的眼底鏡及皮膚科用來看各種皮膚疾病的鏡頭等設備，以移動式數位化之設備取代，並整合護理推車及視訊會議系統，建立完整的遠距醫療行動推車，透過專屬的安全網路傳輸系統，提供更即時、機動及全面之醫療照顧服務。

遠距醫療行動推車不僅可作為與北榮會診用，透過攜帶式遠距醫療箱，更可作為榮家內部醫療會診基地台，針對臥床、行動不便或是夜間臨時會診，可藉由攜帶式遠距醫療箱，由照護的護理師與值班醫師進行遠端即時診察，以減輕移動不便之長者的不適，並避免發生跌倒之風險。

(中時 )