美國白宮今天宣布，為報復俄羅斯干預美國大選、發動大規模網路攻擊以及其他惡意行為，對俄羅斯祭出經濟制裁，並驅逐10名外交官。

路透社報導，美國驅逐俄羅斯駐華府使節團10名外交官，其中包括俄羅斯情報官員。

另外，美國財政部也針對俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞半島，而對俄羅斯5名個人及3個實體祭出制裁。

同時，美國也針對俄羅斯干預美國2020年總統大選，對32個實體和個人施加制裁。

(中央社)