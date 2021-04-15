美對俄羅斯個人及實體祭經濟制裁 驅逐10外交官 22:202021/04/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登政府宣布，對俄羅斯祭出經濟制裁，並驅逐10名外交官。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮今天宣布，為報復俄羅斯干預美國大選、發動大規模網路攻擊以及其他惡意行為，對俄羅斯祭出經濟制裁，並驅逐10名外交官。 路透社報導，美國驅逐俄羅斯駐華府使節團10名外交官，其中包括俄羅斯情報官員。 另外，美國財政部也針對俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞半島，而對俄羅斯5名個人及3個實體祭出制裁。 同時，美國也針對俄羅斯干預美國2020年總統大選，對32個實體和個人施加制裁。 反擊干預大選與駭客 拜登宣布制裁俄羅斯 驅逐10名外交官 股價指數期貨贏家專欄－台積法說 領軍衝萬七 (中央社) #俄羅斯 #美國 #制裁 #實體 #外交官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美情報首長：中國威脅已屬無比優先議題 16:182021/04/15 國際 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 11:022021/04/15 財經 社評／大陸自主供應鏈 台商可以幫忙 04:102021/04/15 焦點新聞 美報告提出應對中俄專制威脅策略 建議拜登制定國家民主戰略 09:002021/04/15 兩岸 美情報總監示警 兩岸摩擦將加劇 04:102021/04/15 產業財經 《國際政治》最快周四 傳美國將對俄羅斯祭出新制裁 14:322021/04/15 財經 花旗撤出台灣消費金融市場 財經網美反大讚：聰明的決定 00:032021/04/16 財經 雪蔓任美國副國務卿 力主對抗中國 04:102021/04/15 焦點要聞 學者觀點－慎防美中金融角力對資本市場影響 04:102021/04/15 專題周報 穩供應鏈 李克強向美釋善意 04:102021/04/15 全球財經 時論廣場》當心拜登兩手策略（李正修） 19:482021/04/15 時論廣場 國際熱門新聞 AZ疫苗爆罕見血栓找到可能原因了 神秘抗體驚現詭異行徑 - 國際 哈利王子背棄婚約？ 女律師要求法院下達逮捕令 - 國際 狂飆時速160公里 瑪莎拉蒂閃躲警察的悲劇下場曝光 - 國際 女王安排好了 菲立普葬禮威廉哈利各走各的 - 名流 英王室釋出「曾孫滿堂」大合照 紀念菲立普親王 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。