健保署20日宣布，國內學者利用健保資料庫所進行的研究，發表於國際期刊的論文累計達6,550篇論文，而為了讓學術界及民眾共同分享研究成果，健保署即日起在官網開放查詢！

健保署署長李伯璋說，全民健保歷經25年就醫申報資料的累積，乃全世界少數擁有大數據基礎的健保資料庫，更是醫藥衛生研究極珍貴且具代表性之實證資料；根據中央健康保險署統計，從民國94年至110年3月底，國內學者利用健保資料庫所進行的研究，發表於國際期刊的論文累計達6,550篇論文。

李伯璋說，為了讓學術界及民眾共同分享研究成果，健保署即日起在官網開放查詢，使用者可在搜尋頁面輸入關鍵字、刊文或期刊名稱等進行檢索，查詢結果除提供書目摘要外，也可連結至PubMed網址繼續查詢全文位址。

李伯璋指出，全民健保是台灣的珍貴資產，從學者運用健保資料庫發表在國際期刊的文獻中，可看到資料庫在健康政策與管理、疾病治療研究、藥物療效分析、探討疾病危險因子、疫情的即時追蹤與監控以及醫療品質提升，均有顯著貢獻，因此值得讓國人瞭解健保資料庫的實際應用與價值，對於提升我國醫療品質，增進全民福祉，有莫大的助力。

李伯璋舉例，2021年3月發表在「臨床流行病學」期刊（Clinical Epidemiology）一篇題為「Existing Data Sources in Clinical Epidemiology: The Taiwan National Health Insurance Laboratory Databases.」，研究人員利用串連醫療院所申報資料以及檢驗檢查資料庫的大數據分析，可用以勾稽、比對醫療服務與健保申報資料正確性，另透過分析檢驗數據，亦可偵測疾病相關的生物標記，了解國人各類疾病嚴重程度。

健保署表示，過去以來利用健保資料庫進行之學術研究，多半分散於各個圖書館，經過健保署近半年加以彙整後，即日起公開於健保署網頁（路徑：全球資訊網首頁＞關於健保署＞利用全民健保資料庫之國際期刊論文查詢；網址：https://www.nhi.gov.tw/Query/Query_AcademicResearch.aspx），使用者在搜尋頁面可直接輸入關鍵字、刊文或期刊名稱等進行檢索，查詢結果除提供書目摘要外，且索引資料被收錄在美國國家醫學圖書館建置的醫學期刊PubMed之文章供民眾檢索，未來將陸續整理發布。

李伯璋指出，在確保個資免於外洩及整體資訊安全的前提下，持續收集建置健保資料檔案，包含承保資料、醫療申報資料、醫療影像、檢驗檢查結果及報告等，並將資料做謹慎的去識別化，無從辨識特定之個人，也無法還原身分；在申請並經審查通過後，於符合申請目的與特定規範下，限於特定空間（實體隔絕）內分析，利用後僅得攜出研究結果，非攜出原始資料，並對於研究結果於攜出前進行審查。

(工商 )