中研院前人事室科長張惠玲涉嫌收賄，由丈夫沈新慰（圖）出面拿錢，沈因而同被收押禁見。（張鎧乙攝）

紘瑞公司負責人游佩瑜，涉嫌行賄中研院前人事室科長，台北地院16b4下午（張鎧乙攝）

台北地檢署偵辦涉長詐領勞保局補助案槓上開花，發現承包體檢業務的紘瑞公司負責人游佩瑜，涉嫌行賄中研院前人事室科長張惠玲到案，由張的丈夫沈新慰出面收錢。檢察官15日傳喚3人到案，訊後聲押禁見，台北地院准押沈、張，夫妻倆15日深夜11點多一同被押上囚車；游女則獲200萬元交保，晚間8時許辦保離開。

檢調調查，黃暉庭2011年起指示員工將「巡迴體檢」及「到院體檢」業務外包給紘瑞、紘昇公司，黃男明知臺安診所只能辦理勞工一般體格及健康檢查，竟於2013至2018年間與紘瑞等公司合作，以臺安診所作為體檢業務補檢場地，安排多家企業勞工至診所實施巡迴體檢補檢，詐領特殊體檢費用補助款共約122萬元。

檢調8日兵分3路發動搜索，在紘瑞公司查扣到的資料中發現，紘瑞每年固定有一筆特殊花費，追查得知是給張惠玲的賄款20萬元，並贈送免費健檢，張女為免犯行曝光，交由丈夫出面收錢；張女則協助游女公司取得中研院團體健檢的合約。

(中時 )