韓國現代汽車16日表示，由於車用晶片還是短缺，故在韓國國內生產Sonata車款的車廠，下周開始將再次暫停兩天產線活動。

現代汽車表示，計畫將在19與20日，暫停在首爾以南約100公里處，以生產Grandeur與Sonata房車的牙山(Asan)組裝工作。

12日與13日，由於缺少動力總成控制零組件，現代已早先宣布停擺產線作業。前述四天未能正常生產下，現代4000多輛汽車正常產出已被受限。

其實，車用晶片缺料，早已打亂這家韓國最大汽車製造商的生產流程。

早先，從7日至14日，現代就已暫停位於首爾東南414公里的蔚山（Ulsan）一號廠作業，故IONIQ 5全電能車與Kona小型休旅車產量，也受到影響。

因為，Kona前鏡頭系統與IONIQ 5動力馬達缺少關鍵零組件，故無法正常整車組裝。因此，現代也預估約有6,000輛Kona與6,500輛IONIQ 5慘遭波及影響。

目前現代在韓國國內有7家車廠，蔚山5家，牙山1家及全州(Jeonju)各1家。至於海外則有10家，分別是中國4家，美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度與巴西各1家。正常來說，現代全球車廠的年總產量為550萬輛。

(時報資訊)