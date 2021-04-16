深坑農會產銷班長蔡金來（右2）教婦女如何將茶菁揉成條索狀。（葉書宏攝）

蔡金來（右2）不僅教製茶，也教如何泡好文山包種茶；中為深坑區長黃美華、左2為社會局專委林坤宗。（葉書宏攝）

滿頭白髮的蔡嬤嬤教導志工要以拇指和食指輕輕摘取一心兩葉。（葉書宏攝）

蔡金來擔任製茶趣講師不僅教製茶，也教如何泡好文山包種茶。（葉書宏攝）

傳統上採茶多半是女性、製茶師則是以男性為主。新北市政府社會局為了打破性別行業刻板印象，和深坑區公所聯合在炮子崙農夫市集舉辦「茶山女兒製茶趣」，男性可以入山採茶，女性更可以學習製茶、泡茶，甚至以此技術考取製茶師證照或學習茶道，翻轉經濟實力，並增添生活樂趣。

今年66歲的深坑農會產銷班長蔡金來擔任製茶趣講師，他說從有記憶以來，就跟著母親在山坡茶園玩耍，有時幫忙採茶，長大後跟著師傅學習製茶。蔡金來表示，文山包種茶係條索狀，有別於烏龍茶是球狀，老師傅說在茶葉日光凋萎殺青後，揉捻成條索狀比球狀更能發酵，口感、味道也更清香。

蔡金來在當地種有2分地的茶園，他製出的包種茶曾榮獲台北縣農會特等獎和頭等獎多次。頂著一頭白髮的蔡媽媽，今年90歲，雖然滿臉風霜，但一揹起茶簍下園時仍身手伶俐，她教導阿柔社區發展協會環保志工和公所社福志工採茶時，要以拇指和食指輕輕摘取一心兩葉，這是採好茶、製好茶的基本功。

深坑區長黃美華表示，茶葉是深坑豆腐、黑毛豬、竹筍等四寶中的一寶，深坑區種植茶葉面積有10.12公頃，一年茶葉產量有6.58公噸，由於製茶需要大量體力，因此傳統上多由男性擔任，在市府和公所性平政策的推動下，目前全區製茶人數24人當中，已有6位是女性，略顯成效。

社會局專委林坤宗表示，聯合國消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第14條當中，有針對農村婦女面臨的特殊問題和家庭生計，應採取適當的措施，如透過研習、培訓，使婦女獲得發展並受惠，因此藉由這次活動，希望讓更多的婦女體驗採茶、製茶、泡茶的樂趣，甚至投入製茶工序的行列，破除傳統製茶「傳子不傳女」的錯誤印象，讓婦女朋友都能獲得適切的發展。

(中時 )