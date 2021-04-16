KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日發布《2021年全球半導體產業大調查》，調查發現，2021年的半導體領導者信心指數為61分，是調查以來次高，最高發生於2009年分數為64分，也是調查以來唯二突破60分。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業營運長鄭安志認為，2020年半導體良好表現讓企業領導者對2021年深具信心，許多半導體公司為因應突來的挑戰，有立即回應的策略。

隨著愈來愈多人在家工作，消費者與企業對新興科技的依賴度不斷提高，加速了企業數位轉型推動，進而增加市場對晶片的需求，使半導體產業情景更值得期待。

KPMG的《2021年全球半導體產業大調查》，是根據未來營收成長性、雇員人數、資本支出、研發支出、營業利益增加等要素，統計出半導體企業領導者對其產業的信心指數，2020年為59分、今年提升為61分。

根據調查報告顯示，儘管全球疫情導致經濟衰退，但半導體產業仍然保持相當的彈性，到2020年末半導體產業收入增長了6.5％。

進入2021年，由於物聯網、5G應用以及汽車行業對半導體的需求不斷增加，半導體產業將繼續擴大；有63％的企業領導者表示，因應雲端與自動化的應用不斷提升，裝有進階晶片的智能技術將推動未來營收成長，而72％則相信5G相關產品將在2年內成為收入增長的主要驅動力。

KPMG的《全球半導體產業大調查》已進行了16年，今年訪問了包括來自全球各地156位半導體產業高階主管，受訪者分別有39％來自美洲、32％來自亞洲、29％來自歐洲及其他國家。

(中時 )