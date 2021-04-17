澳洲主管機關今天表示，一名48歲女性「可能」因接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗致死。這是澳洲通報首起和AZ疫苗有關的血栓致死案例。

澳洲藥物管理局（Therapeutic Goods Administration ）發表聲明說，疫苗安全調查小組（Vaccine Safety Investigation Group）今天晚間開會做出結論，新南威爾斯這名女性的死亡可能和接種疫苗有關。

藥物管理局說：「由於臨床症狀沒有其他成因，疫苗安全調查小組認為，目前應認為，此事與接種疫苗有因果關係。」

藥物管理局表示，這是澳洲第3起和疫苗有關的罕見血栓案例，其他兩位病患復原情況良好。

藥物管理局表示，澳洲目前至少已施打88萬5000劑AZ疫苗，相當於每施打29萬5000劑即出現一起血栓案例。

這名48歲女子是在接種疫苗4天後過世。

藥物管理局表示，這名女子的情況因她患有糖尿病等慢性病及具有一些非典型特徵而比較複雜。

(中央社)