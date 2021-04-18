在一名孩童喪生與近40人受傷後，美國消費安全主管今天警告，家有小孩和寵物的消費者應立即停用派樂騰Tread+跑步機。但派樂騰隨後發布新聞稿，指警告內容不正確且誤導民眾。

美聯社報導，美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）表示，消安會獲報有孩童和寵物捲進並卡在派樂騰（Peloton）Tread+跑步機後滾輪的事件，導致骨折、擦傷及一名孩童過世。

消費品安全委員會在官方YouTube頻道上傳影音，內容顯示一名孩童整個人被捲進跑步機底下。

總部在紐約的派樂騰健康科技公司發布新聞指出，這項警告「不正確且誤導民眾」。派樂騰表示，只要隨時讓孩童與寵物遠離跑步機，且不用時將電源關閉，就沒有理由停用跑步機。

但消安會說，他們接獲至少有一例是家長在使用跑步機時，有小孩被拉進機器底下，顯示即使家長在場，這台機器仍可能對孩童構成威脅。

消安會表示，若成人要繼續使用這台跑步機，應僅在上鎖的房間內使用，如此孩童與寵物才不會靠近。當不使用時，應將跑步機電源拔掉。

消安會表示，鑒於健身球等物品也曾捲入跑步機之中，建議將這些物品放遠一些。

派樂騰主要產品為飛輪車，約3年前推出跑步機，產品現稱為Tread+，一台要價4000多美元（約新台幣11.4萬元）。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100418

(中央社)