華航機組員疫苗施打率偏低，被指揮中心狂電，華航表示，針對有機師未能順利在可行時間預約成功，已與合作醫院商談擴大施打人數及提供專屬名額，並新增其他合作醫院，五月份起將於機組員班表中加速安排大規模接種，由公司支付掛號等相關費用，希望儘速讓更多機組員完成疫苗施打。

華航強調，重視員工健康與安全，持續鼓勵機組員接種疫苗，政府於4月12日開放施打後，華航即依機組員意願與檢疫管理規定，並按排定班表，積極安排機組員預約合作醫院陸續施打疫苗，目前空勤組員已近300人完成接種。

華航重申，全體機組員恪遵防疫規定，目前全力配合相關疫調，同時今(24)日起依指揮中心規劃擴大採檢，安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢。華航嚴格遵守傳染病防治法相關規範辦理，協助儘速釐清可能的感染源頭，以利控制疫情及有效防疫。

華航表示，嚴格落實並強化機組員執勤的防疫管理措施，要求執勤機師配合暫勿搭乘大眾運輸工具，由公司安排專車接送，並持續落實量測體溫、佩戴口罩等措施，強化自身防護，注意個人健康。華航也特別關懷及慰問因執行勤務面臨風險的機師，公司亦已建立健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，致力確保每位機組員身心健康。

華航全球外站也再度檢視防疫管理及要求落實各項措施，各站皆嚴謹監督，要求地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須佩戴口罩及必要防護裝備，以維護機組員安全。機組員若發現進出機艙人員不符防疫規定，可當場要求及立即通報，公司將嚴加懲處及要求地勤代理商落實執行，確保讓機組員安心執勤的環境。

(中時 )