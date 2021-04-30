華航諾富特飯店成為國內首間陷群聚感染疑慮的防疫旅館，一名員工更證實已確診，全館清空消毒14天、人員全數撤出。兒科急診醫師謝宗學感嘆，該員工若看診時能主動告訴醫師工作地點、內容，或許醫療體系可提早介入，「病情不會惡化到變成重症。」

根據中央流行疫情指揮中心新聞稿，「案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史。平時工作項目為檢查房間環境清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間配戴口罩及手套。4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日改至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，29日確診」。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E小兒急診室日誌」PO文，如果個案看診時主動告知醫師自己的工作，或醫師有問出他的工作史，「醫療提早介入，或許病情不會惡化到需要進加護病房治療的地步。」

「希望他能戰勝病毒、度過難關、平安出院！」一名在家醫科診所工作的網友表示，許多患者不會主動告知職業，甚至留假電話，問多了還會被拍桌，真的無奈。

網友認為，個案警覺性太差，明知自己在防疫旅館工作，每天接觸從國外返台的機組員，「都出現症狀了還不主動通報採檢，在外面趴趴走10幾天」、「台灣疫情太穩定，大家都缺乏憂患意識」、「不排除接下來還會有其他確診個案」。

(中時新聞網)