諾富特飯店感染事件擴大，今新增3名員工確診。中央流行疫情指揮中心今擴大環境採樣，從39件增至103件，初步結果下午才會出爐。指揮官陳時中表示，這兩天都會繼續進行採檢，希望採的樣品多一些。

昨日發言人莊人祥表示，旅館環境採檢39件，包括房務部門辦公室29件，男性更衣室1件，員工餐廳13件，量體溫簽名處4件。

今日陳時中進一步說明，目前已經採了103處的樣本，結果下午才會出爐。前天看的都是公共區域，昨天採了房間內，尤其住過確診機師的房間，另外會再抽採幾個地方，希望樣品多一點，採完再消毒，這2天都還會採檢。

對於送往集中檢疫所的員工，陳時中表示，當然都要隔離14天，而華航機組員一樣從離開飯店起算14天，外籍機組員就用防疫通道，在全程防護下離境。新進的外籍機師就不會進入諾富特飯店，而是其他防疫旅館。一般的房客，從進入檢疫所開始，除非本來就在那檢疫者，否則都要14天。

(中時 )