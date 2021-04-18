自費AZ疫苗明開放預約 指揮中心下午說明 11:042021/04/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自費AZ疫苗明開放預約，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午2點召開記者會。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 牛津AZ的武漢肺炎疫苗19日起開放預約自費接種，相關政策規劃引發關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時將召開記者會，說明疫情及相關防疫作為。（編輯：張雅淨）1100418 接種AZ疫苗爆罕見血栓副作用 加拿大通報第2例 持11醫院陰性證明 遊夏威夷免隔離 返台仍須14天居檢＋7天自主 (中央社) #指揮中心 #疫情 #AZ疫苗 #自費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最強4月颱「舒力基」達巔峰 周四離台最近 這1處明顯降雨 07:582021/04/18 生活 日本宣布將核廢水排放入海後 輿情民調好驚人 03:272021/04/18 政治 報稅季到 手機申報嘛A通 04:102021/04/18 專題周報 上海台胞 明起可預約免費打疫苗 04:102021/04/18 產業財經 阿斯貝克運動中心 開幕 04:102021/04/18 企業經營 陽明交大工學院凌晨驚傳火警 辦公室遭燒毀 08:142021/04/18 社會 百貨虛實並進 主打自營商品 04:102021/04/18 財經要聞 當美日同盟勝過日中友好 04:102021/04/18 時論廣場 園遊會變調 鳳中學生黑衣抗議 04:102021/04/18 社會新聞 合歡山高山杜鵑綻放 仁愛警疏導交通 04:102021/04/18 焦點要聞 社評／以台灣優勢迎接海南機遇 04:102021/04/18 焦點新聞 生活熱門新聞 沙塵暴來了「北部全淪陷」 彭啟明深夜PO文籲關好門窗：盡量別出門 - 生活 嗆宜蘭不缺水是「中南部犧牲換來的」 台大生慘被砲翻 - 生活 誰是翡翠水庫最大推手 碑文揭曉是他：曾被誣陷要「水洗大台北」 - 生活 搭台鐵佔2座位遭乘客偷拍 正妹秀車票眾人豎拇指大讚 - 生活 女高生去台中地院吃自助餐只要35 照片曝光網驚：根本慈善事業 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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