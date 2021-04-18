牛津AZ的武漢肺炎疫苗19日起開放預約自費接種，相關政策規劃引發關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時將召開記者會，說明疫情及相關防疫作為。（編輯：張雅淨）1100418

接種AZ疫苗爆罕見血栓副作用 加拿大通報第2例
持11醫院陰性證明 遊夏威夷免隔離 返台仍須14天居檢＋7天自主

(中央社)

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