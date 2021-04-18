「任務結束了」！空軍F-5E戰機上月22日於任務結束後返航，意外在空中擦撞墜海，飛官潘穎諄在失聯27天後，18日上午7時許，由軍方在滿州鄉南仁漁港岸邊發現遺體，因身著橘色飛行服，幾乎在第一時間便確認身分，搜救官兵當遺體運上岸時，隨即列隊敬禮，高喊「任務結束，回家了」，情緒激動、令人鼻酸。

搜救人員透露，遺體疑似被海浪拍上岸，就卡在卡在南仁漁港周邊的礁岩縫，亮橘色飛官制服，幾乎一眼就能辨識是失聯飛官，而此處也是搜救團隊最頻繁搜尋地方，選在這時刻被發現，大夥鬆了一口氣說「這位弟兄終於可以回家、任務結束了」。

遺體由兩棲偵搜軍官協助搬運上岸，並通報空軍單位，隨即派遣直升機送往台東殯儀館，將由台東地檢署進行相驗。

搜救軍官指出，當戰機失事後，軍方不放棄任何搜救機會，持續採海陸雙邊搜尋，但由於被發現的救生衣、飛行靴等飛行員貼身物品都在海邊岸際，加上初期數日搜山都無所獲，所以研判飛官潘穎諄可能是墜海，因此解除山區搜索，全力在海岸線搶救。

協助搜尋的軍官表示，「失聯飛官是我們弟兄， 再辛苦也要將人找到，給他們家人一個交代」，語氣相當堅定，辛苦那麼多天，終於將人帶回台東。

(中時 )