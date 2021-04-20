【愛傳媒陳朝平專欄】中美兩國同步公布氣候危機聯合聲明。雙方承諾相互合作，並與其他國家共同因應氣候變遷危機，包括強化各自行動，並在包括聯合國氣候變遷綱要公約與巴黎協定等多邊協議合作。

雙方也同意共同攜手並與其他締約方合作，強化巴黎協定，透過採取加強氣候行動，達成巴黎協定承諾，確保氣溫上升控制低於攝氏2度之內，並努力限制在攝氏1.5度之內。

此外，美國還將在本周主辦氣候變遷領袖線上峰會，也期待習近平與會。拜登取代川普，要在氣候變遷問題上與中國合作？還要擔綱做全球領袖峰會的主辦國？這可真是「說的比唱的好聽！」

連巴黎協定都沒有參加的美國，口口聲聲要強化巴黎協定等多邊協議合作？誰信？己身不正，何以正人？經常以自己的標準來規範、制裁他國、卻又經常違規的美國，不正是全球氣候危機的源頭嗎？

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(中時新聞網)