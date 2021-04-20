隔夜美股三大指數全面收黑，標普500指數與道瓊指數失守上周五創下的歷史高點，加上投資人觀望即將公布的主要企業財報，周二香港股市早盤走跌，恆生指數開跌0.49%，目前跌0.13%，報29067.08點。國企股(H股)目前跌0.26%。

恆生科技股跌0.5%，騰訊、阿里巴巴均下挫逾1%。

美團以每股273.8元折價5.3%配股籌資，目前股價由跌轉升，漲0.6%。野村出具報告指出，美團籌資後將持有180億美元淨現金，超過對手拼多多和京東。

受特斯拉股價下挫拖累，相關概念股福耀玻璃、耐世特、贛鋒鋰業齊跌。Model S電動車在休士頓近郊發生致死車禍事故，且事發當時，該車駕駛座上並沒有人，這意味著該車當時可能正處於Autopilot或全自動輔助駕駛（FSD）模式。周末比特幣價格暴跌，亦使比特幣投資大戶特斯拉的股價承壓。

李寧首季業績報喜，股價逆勢漲2.5%，為連續第6天上揚，稍早前一度漲近7%，股價再創新高。

(時報資訊)