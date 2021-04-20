財政部高雄國稅局表示，受疫情影響，為降低民眾於申報期間至國稅局報稅之群聚風險，今年五月報稅新增手機報稅方式，民眾可利用手機登入報稅系統，不需具備讀卡機也能申報。

今年手機報稅登入方式有三種，除原先已有的行動身分識別TW Fido及戶號＋查詢碼二種登入方式外，今年新增結合手機門號與健保卡號的行動電話認證方式，只要在登入畫面填入所使用之行動電話電信業者、身分證字號、手機門號及健保卡卡號，系統便能透過手機進行網路身分驗證。

為維護個人資訊安全，手機報稅限用納稅人本人名下之手機門號，不可使用WiFi，僅支援本國國人的個人月租型門號適用，若納稅人需修改免稅額、扣除額或所得額等資料，則不適用手機報稅，須改用電腦網路申報的方式。

國稅局表示，除上述新增的手機報稅方式外，國稅局仍提供稅額試算及網路申報等服務，且民眾可至四大便利超商列印查詢碼及補印稅額試算繳納單，都可以簡易自行完成綜合所得稅申報。

(工商 )