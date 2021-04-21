在5G、電動車、AI需求暢旺下，三三會長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐21日都指出，電子相關零組件的供應，2021年很難像過去一樣能夠充分供應，而供需失衡的情形，恐將持續到2022年。

三三會21日召開例會邀智榮基金會董事長施振榮就「台灣轉型升級策略」進行專題演講。會前，許勝雄、林伯豐接受媒體訪問時，做了上述表示。許勝雄指出，電子相關零組件缺料嚴重的情形，已經有相當一段時間。

特別是，許勝雄指出，半導體新的產業需求不斷在增加中，包括5G、IOT、電動車、AI等需求面都持續在增加中，相對的供給面，2020年因受到疫情衝擊，導致整個半導體設備的投資不足以支撐新產業的需求，也進一步促使供需的失衡擴大。

許勝雄認為，現階段電子相關零組件供需失衡的現象，很難在短時間內改善，預估2021年都不會充分供應，且會持續到2022年。

林伯豐也認為，各行各業缺料的現象會持續到2022年，主要是因各行各業都預期缺料會持續，進而有需求的行業都會超量採購，這種超量購買的現象，短期內很難改變，會持續到2022年。

不過，林伯豐相信，缺料問題是單純的經濟課題，經濟問題是很容易解決，2021年如果超量採購，2022年就會減買，因此預計2023年就會恢復正常的供需。

而供需失衡的缺料現況，許勝雄與林伯豐都認為，顯示的是經濟景氣確實很好，2021年疫苗施打達到一定的普及率後，全球主要的經濟體的經濟活動都將回復一定的能量，當全球主要經濟體回復一定的能量，台灣的經濟自然會朝好的方向發展。

(工商 )