央行規劃建置的外幣結算平台，自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓及歐元結算，但因應國人存款及國內金融商品還包含其他外幣，為便利投資人透過平台辦理款項收付，2016年擴增平台得提供其他外幣（目前僅提供澳幣），由兆豐銀行擔任清算銀行，經過5年專營期滿後，經評估仍由兆豐銀續任。

央行表示，由於兆豐銀行擔任其他外幣清算銀行的5年專營期，將於2021年10月27日屆滿，為利於外幣結算平台其他外幣的清算業務持續運作，日前重新辦理其他外幣清算銀行遴選作業。最後經綜合考量三項重要因素後，仍評選由兆豐銀行續任外幣結算平台的其他外幣清算銀行。

央行指出，這次綜合考量三項重要因素，首先是兆豐銀行為現任美元、歐元及其他外幣的清算銀行，具備多年清算經驗，且擔任其他外幣清算銀行迄今，各方面運作順暢，具有足以繼續勝任該項業務之能力。其次是可免除參加單位重新開戶的作業成本。最後是降低系統再建置的穩定性與安全性疑慮。

(工商 )