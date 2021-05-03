惠譽在日前發布京城銀的最新信評，由於看好京城銀優於一般銀行同業的資本適足率等多項指標及流動性無虞，有助該行抵減因較大的外幣債券部位所帶來的潛在市場波動，因此惠譽此次評等確認京城銀的國內長期評等維持為A+（twn）、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，調整評等展望「穩定」，並確認國內短期評等維持為F1（twn）、國際短期評等為F3，支援評等確認為5。

惠譽在這份報告指出，京城銀的評等取決於其個別實力評等，反映其自身的信用體質，而展望調整至「穩定」，則反映台灣經營環境的下行風險減緩，同時也肯定京城銀在新冠疫情期間展現的恢復力。

京城銀行則指出，今年首季銀行資本適足率為16.59％，第一類資本比率為15.18％，放款覆蓋率為1.57％、逾放比率0.02％、備抵呆帳覆蓋率10,042％，整體資產品質均維持優於全體國銀平均的水準，因而儘管京城銀海外債券投資多，但信評公司仍看好以其目前的體質及流動性狀況，足以因應投資的潛在風險。

(工商 )