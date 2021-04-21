美國非洲司令部（USAFRICOM）司令湯森（Stephen Townsend）上將在向國會報告時表示，位於紅海及亞丁灣交界處的中國大陸「人民解放軍駐吉布地保障基地」，已完成設施升級，將能夠停泊航空母艦。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，湯森20日告訴美國眾議院軍事委員會（HASC），中國大陸正擴大其現有的海軍設施，包括鄰近其商業深水港、位於吉布地的唯一海外軍事基地，近期也已完成新碼頭的興建。由於該碼頭長度達到1120英呎（約341公尺），足以停泊長約305公尺的大陸「遼寧號」和「山東號」航空母艦，或未來長約320公尺的003型航艦。

「美國海軍學會新聞網」表示，該基地2017年啟用，但相關碼頭設施仍持續進行建設，最近完工的是2018年啟建的大型碼頭，足以容納大陸海軍的航空母艦、兩棲突擊艦等大型軍艦，或多艘核子動力攻擊潛艦。不過《富比世》（Forbes）指出，該基地的支援能力仍較為有限，但還有多餘空間，因此中國大陸已開始後續碼頭的興建計畫，最終碼頭總數可能達9個。

湯森表示，吉布地基地的擴建，是中國大陸於非洲擴張「最明顯的徵象之一」，且其還在非洲的其他地區，尋找更多建立軍事基地的機會；除軍事方面外，中國大陸還透過民間管道，持續擴大其在非洲大陸的影響力，包括砸大錢興建基礎建設等。

美國和法國在當地同樣設有軍事設施，位置就在大陸吉布地基地附近。美軍先前曾指控，其航空機在當地「蒙尼爾營」（Camp Lemonnier）基地運作時，曾遭受來自大陸基地的雷射干擾。

(中時新聞網)