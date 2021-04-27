英國駐日本大使館今天表示，英國航艦伊麗莎白女王號將執行首次作戰部署，率皇家海軍艦艇組成的艦隊航行亞洲海域及造訪日本和韓國，並另與10多國聯合軍演。

路透社報導，日本日益擔憂中國對台灣構成的威脅，區域情勢陷入緊張之際，伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）這趟亞洲行備受矚目，目的是為了加強與東亞地區國家的安全關係。

日本首相菅義偉與美國總統拜登（Joe Biden）在本月舉行兩人就任後的首次峰會，並於會後針對中國日益專斷及台海和平穩定重要性發表聯合聲明。

配備18架F-35B匿蹤戰機的伊麗莎白女王號，將率領還有驅逐艦、巡防艦與補給艦各兩艘的航艦打擊群，由引發主權爭議的南海航行至東亞，此行也將造訪印度與新加坡。

英國政府是在今年元月4日宣布，皇家海軍38年來建立的第一個航艦打擊群已具備初期作戰能力。

所謂初期作戰能力意謂，6萬5000噸的伊麗莎白女王號航艦上的F-35戰機和直升機等空中軍備，以及護航的驅逐艦、巡防艦、潛艦與補給艦，都可在接獲命令5天內備妥部署。

另據英國政府發布的新聞稿，伊麗莎白女王號將與美國的艦艇及一艘荷蘭的巡防艦，共同和日本、澳洲、加拿大、紐西蘭、法國、阿拉伯聯合大公國、丹麥、希臘、義大利、土耳其、以色列、印度、阿曼與韓國的部隊進行聯合軍事演習。

而目前在亞洲海域的外國軍艦還有一艘法國兩棲突擊艦和兩艘美國海軍的航空母艦，其中一艘是駐地在日本的雷根號（USS Ronald Reagan）。日本是美國的緊密盟友，駐有美軍在海外規模最大軍力，包括戰艦、戰機與數以千計的陸戰隊官士兵。

英國與日本致力於加強軍事關係，先前英國也曾出動戰艦、戰機和部隊與日方聯合軍演，但伊麗莎白女王號航艦此行是英軍迄今最受注目的訪日行程。

(中央社)