山東艦南海訓練 解放軍海軍：例行訓練 15:202021/05/02 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共第一艘國產航空母艦山東號。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸解放軍海軍新聞發言人高秀成介紹，日前，大陸解放軍海軍組織山東艦航母編隊在南海相關海域進行訓練，是根據年度工作計劃組織的例行性訓練。 高秀成介紹，山東艦航母編隊在南海相關海域進行訓練，屬例行性訓練，完全正當合法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，有利於維護地區和平穩定，希望外界客觀理性看待，並稱，今後，大陸解放軍海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。 機師染疫擴大 化學兵進駐華航園區消毒 陸「五一」寵物寄養熱 貓房間價格趕上人賓館 (中時 ) #訓練 #大陸解放軍 #海軍 #組織 #高秀成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸護衛艦現蹤東北海域衛星照曝光 台日雙艦監控專家呼籲：小心這點 07:512021/05/02 政治 軍事進逼不只測試 華郵：北京欲迫台投降 美也難嚇阻 14:182021/05/02 國際 華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易 16:192021/05/02 國際 旅美鋼琴家劉孟捷 搏命把音樂帶給大家 04:102021/05/02 藝文副刊 恭喜連爺爺 台中96歲高齡取得長照結業認證 18:552021/05/01 寶島 桃環局針對個案足跡持續一週消毒 404處熱點定期清消 15:482021/05/02 生活 當人生領航員 宜蘭85師獲頒文學推手獎 14:292021/05/02 寶島 清大焦傳金 證實烏賊會算數 04:102021/05/02 生活新聞 NBA》納許：KD今天想打被我拒絕 哈登歸隊還久 08:362021/05/01 體育 頭條揭密》台海為何最危險？075兩棲攻擊艦將改變陸攻台策略 03:232021/05/01 政治 楊丞琳深夜曬超兇辣照 洩超狂腹肌馬甲線網cue李榮浩快看 08:282021/05/02 娛樂 兩岸熱門新聞 中國射火箭對比印度燒屍體 官媒被批引發論戰 - 兩岸 - 中央社 王毅通話印度外長 願協助抗疫 - 焦點新聞 - 旺報 福建對台放寬隔離 大陸網民炸鍋 - 產業財經 - 旺報 印度疫情惡化 出口訂單轉至中國 - 焦點新聞 - 旺報 中共發布100句黨史名言：毛澤東與習近平各佔30句 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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