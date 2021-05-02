大陸解放軍海軍新聞發言人高秀成介紹，日前，大陸解放軍海軍組織山東艦航母編隊在南海相關海域進行訓練，是根據年度工作計劃組織的例行性訓練。

高秀成介紹，山東艦航母編隊在南海相關海域進行訓練，屬例行性訓練，完全正當合法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，有利於維護地區和平穩定，希望外界客觀理性看待，並稱，今後，大陸解放軍海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

(中時 )