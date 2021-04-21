雨量不足乾旱造成農損，3月高溫乾旱造成高雄青梅及茶樹農損，經公所通報災情達災情確認門檻，高雄市農業局局長張清榮表示，農業局持續邀集農試所、茶改場及農糧署與公所確認青梅及茶樹因乾旱受損，爭取高雄市青梅及茶樹農產業天然災害現金救助及低利貸款，並於4月20日公告，自4月21日起至4月30日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄市青梅產區與茶樹產區多位於山區，經持續高溫乾旱，青梅災情持續擴大、也使茶樹出現枯枝及新芽數減少等現象，高雄市甲仙區農會總幹事曾海星表示，由於今年缺水，10年來梅樹首度大量開花，果實卻長不大，蜜餞工廠收購意願低落，梅農只好選擇性或放棄採收，甲仙農會為穩定價格，向雲林蜜餞工廠協商，以高於盤商價格向農民收購梅子，不過由於蜜餞工廠也不願收購，造成梅農收不收都兩難。

高市府農業局為確認災情，持續邀集農試所、茶改場及農糧署等組成勘災小組，經現地確認高市青梅及茶樹災損情形已達爭取救助門檻，隨即向農委會爭取本市青梅及茶樹現金救助及低利貸款。

農業局局長張清榮提醒農友，4月21日起，請高市種植青梅或茶樹且受災損失達2成以上之農友，務必於4月30日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

(中時 )