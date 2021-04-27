證交所今（27）日召開董事會，通過去（109）年稅後盈餘57.96億元，每股稅後盈餘（EPS）7.72元，雙雙寫下歷史新高，擬將配發4.6元股利，其中包括3.4元現金、1.2元股票股利，至少創下近10年來新高。

證交所表示，目前股本為75.42億元，若配發1.2億股票股利後，股本預計將增加至84.47億元。

由於去年台股集中市場日均值為2,007億元，今年至4月23日止，日均值已衝至3,640億元，預期今年證交所獲利可望再創高。

(工商 )