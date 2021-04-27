證交所擬配發4.6元創新高 其中現金3.4元 17:022021/04/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（27）日召開董事會，通過去（109）年稅後盈餘57.96億元，每股稅後盈餘（EPS）7.72元，雙雙寫下歷史新高，擬將配發4.6元股利，其中包括3.4元現金、1.2元股票股利，至少創下近10年來新高。 證交所表示，目前股本為75.42億元，若配發1.2億股票股利後，股本預計將增加至84.47億元。 由於去年台股集中市場日均值為2,007億元，今年至4月23日止，日均值已衝至3,640億元，預期今年證交所獲利可望再創高。 美股連創新高 這3大投行在此時卻看空了 開發金 擬推限制型員工權利新股 (工商 ) #證交所 #配發 #股本 #股利 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重塑5G連接與創新 全美第四大無線營運商DISH和AWS達成策略合作 08:592021/04/27 財經 聯發科新天價 外資高呼1,500元 04:102021/04/27 財經要聞 外資匯入 新台幣升逾1角觸及27.852元 續創24年新高 09:542021/04/27 財經 《半導體》力成Q1獲利雙升登同期次高 每股賺2.21元 15:072021/04/27 財經 高師大攜ViewSonic 發表「遠距創新與科技實作」成果 19:522021/04/27 財經 遠百第1季業績創新高 徐雪芳今與吳寶春自己做麵包 16:352021/04/27 生活 遠百第一季創新高 徐雪芳與吳寶春自己做麵包 15:012021/04/27 生活 特斯拉Q1交車量、淨利雙雙創新高 但分析師期待更高 12:512021/04/27 財經 大亞電線電纜 自結3月EPS達0.46元 17:492021/04/27 財經 台股突破17600點再創新高 聯電、友達、群創開高 09:092021/04/27 財經 盧秀燕民調破7成創新高 在地議員曝背後真相 08:582021/04/27 政治 財經熱門新聞 台積電砸800億南京擴產 陸專家驚嚇：會搞垮大陸晶片業 - 財經 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 甩開英特爾 日媒爆蘋果M2晶片大單 採台積電N5P開始量產 - 財經 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 聯電股價攀20年新高 成交量飆51萬張 外資關注這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。