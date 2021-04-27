四月消費者信心指數（CCI）總數77.28點，為13個月來的新高；六項指標當中，上升幅度最多指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為56.9點，亦是14個月以來的新高，兩項觀察CCI趨勢變動的關鍵指標持續攀高的同時，都出現跨越去（2020）年新冠疫情干擾下的消費低迷。

台灣消費者信心指數調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布，最新調查結果。中大台經中心執行長吳大任表示，「未來半年投資股票時機」四月指較較上個月調查結果上升4.4點，為顯著上升，回到2020年3月疫情剛開始全球擴散的水平，反映民眾對於股票投資的疫情陰影，已然掃除。

中大台經中心指出，此次調查六項分項指標，四項指標上升，包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機；兩項指標下降，有物價水準、購買耐久財 。

其中，主要反映民眾購屋、買車信心的「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，本月調查結果為111.4點，較上個月下降0.2點，和同時調查的台灣房屋「購買房地產時機」指標，本月調查結果為114.9點，與上月的調查結果相較下降0.35點，兩者變動幾乎都呈現持平，都在100以上的偏向樂觀。

吳大任分析，民眾購屋信心指數仍居於高點位置，也是調查以來的歷史高點附近，政府部會已持續聯手打炒房，包括銀行房貸成數、加重交易課稅等，但民眾購屋信心未見明顯動搖，主要是鋼性買盤一直存在；此外，台灣社會習性購屋置產，在低利環境、現金流動性充沛下，持有不動產的機會成本偏低，政府打炒房只讓交易量下降而已。

(工商 )