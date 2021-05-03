4月台灣新車市場仍具一定之熱度，總市場為3萬7901台，創下台灣車市近16年來4月歷史同期新高，雖月減12.3%，仍年增23%。今年前4月新車掛牌數達15萬9476台，年增18.2%，和泰車(2207)代理的兩大品牌合計拿下34%的市占率，續坐穩龍頭寶座。

在3月台灣新車市場單月掛牌數達到4萬3222台，年增達16%，並創下近16年來的同期新高紀錄後，4月車市買氣仍比去年同期有兩位數之成長。

4月台灣車市表現雖低於3月，但維持年增表現，龍頭和泰車雙品牌Toyota和Lexus 4月掛牌數合計1萬2613台，月減10.1%，年增率達21.7%，市占率為33.3%。和泰車旗下的TOYOTA Corolla Cross 3月掛牌數達3184台，為單一車款銷售冠軍；自去年10月上市以來，Corolla Cross銷售持續熱絡，加上Rav4和Altis單月掛牌數亦分別達2098台及1306台，整體品牌銷售仍優於競爭對手。

展望5月。和泰車看法偏樂觀，考量國內經濟環境維持穩定，消費者信心指數成長至77.68點，若國內疫情仍有良好控制，加上沒有晶片及相關零組件的重大負面影響下，預期5月台灣新車市場將可延續近期買氣，全月總市場預估為3.8萬台，年增率13%。

今年1~4月，車市表現仍穩定成長；今年前4月新車掛牌數達15萬9476台，仍年增18.2%，和泰車代理的兩大品牌總銷售5萬4297台，續創同期新高，年增18.3%且兩大品牌合計拿下34%的市占率，續坐穩龍頭寶座。裕隆集團的中華車(2204)及裕日車(2227)前4月銷售亦成長，年增率分別為17.4%、16.7%。

就3月銷售成績來看，車市總銷售第二名為裕隆集團的中華汽車(2204)，旗下兩個品牌MITSUBISHI加上CMC雙品牌，總市占率10.2%。共銷售3878台，年增13%，月減7.9%；但第二名的單一品牌為裕隆集團裕日車(2227)的NISSAN，單一品牌單月銷量為2720台。

裕隆日產汽車的NISSAN居單一品牌第二名，至於集團總掛牌數為2796台，年增29.1%，月減9.6%，市占率7.4%。

另外，4月美系FORD汽車以掛牌數2442台，年增46.1%，市占率6.4%居單一品牌第三名。日系品牌的HONDA，單月掛牌數2174台，年增率19.4%，市占率5.7%，為單一品牌第四名。進口豪華車BENZ賓士因供車嚴重不足，以總掛牌數2097台，年減14.5%%，市占率5.5%、居單一品牌第五名。

(時報資訊)