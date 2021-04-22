響應政府前瞻計畫，讓各縣市中小學班班有冷氣，台灣夏普也選在4月22日世界地球日這一天宣布，成為參與此標案的一員，得以為全台3,000多所可望受惠的中小學盡份心力。

全球暖化，氣溫轉熱的月份愈發提早，為讓中小學生得以在合宜的環境下，用心讀書，去年年底在民代與政府通力合作之下，運用中央政府前瞻計畫的預算敲定「班班有冷氣」計畫，預計全台有3,000多所的中小學可以受惠。

也參與標案的台灣夏普總經理張凱傑證實，台灣夏普的標準空調系列機種也獲選參加此標案。

張凱傑指出，在4月22日世界地球日的這一天宣布獲選參與「班班有冷氣」計畫的廠商，別具意義，而所推出的標準空調系列除符合CSPF一級能效之外，又引進高效的變頻電控技術，精準控溫，節能又省電，採用R32新環保冷媒，全機種為日本原創台灣製造，更獲得TaiSEIA智慧聯網協定認證，也因為夏普推出的冷氣CSPF值超越同業標準，得以在使用時更省電，更無負擔。

台灣夏普自2017年成立以來致力於讓消費者零時差的體驗日本夏普的最好最新的商品，至今成立堂堂邁入第四年，不論在居家影視、空氣淨化、廚房料理、生活家電與用品廣為人知且創銷售佳績以外，近二年更引進在日本銷售第一的安卓手機外，產品陣容也加入了在日本屢屢獲節能大獎且連年在夏普東南亞各國獲得銷售冠軍的空調機種，就是希望經由全系列的商品為台灣消費者「食的安心，住的放心」做把關。

(工商 )