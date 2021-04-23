美國總統拜登召集數十位各國領袖視訊氣候峰會，並提出今後十年的溫室氣體減排目標，但專家表示這意味美國經濟與生活要出現翻天覆地的變化，知易行難。

拜登在全球領袖視訊氣候峰會開幕式表示，美國和其他大經濟體必須處理氣候變遷問題，在領導這個「具有道德和經濟緊迫性」的問題上，美國不會等待。他並宣布到2030年前，世界最大經濟體的美國將把溫室氣體排放量降至比2005年的排放量還低50%到52%。

「紐約時報」報導，拜登的願景若要達標，美國將得大量改用電動車、擴大全國的森林覆蓋率、研發複合式新的碳捕捉與封存技術以及諸多配套改變，讓專家們嘆拜登的願景「志氣宏大卻難以具體落實」。

馬里蘭大學全球永續發展中心主任霍特曼（Nathan Hultman）說：「這不是個簡單任務，沒法好整以暇坐看單靠市場力量來達成目標。」

能源研究與諮詢公司「榮鼎集團」（Rhodium Group）指出，美國2005年後溫室氣體排放已減少21%，雖大多是因淘汰數以百計的燃煤電廠轉為天然氣、風力與太陽能等，但至今約1/3的減少量仍是拜疫情限制經濟之賜，減排成績並非固定，一旦經濟反彈可能再增排放。

霍特曼與同事近期以模型研究到2030年前溫室氣體減排至少50%的可行性，發現想達標絕非易事。

首先，得做到2030年之前，需把目前全美1/5發電量採再生能源的比例提高為一半，除要大量增建具碳捕捉與封存技術的天然氣電廠，還要汰除絕大部分甚至全部現有200座燃煤電廠，而碳捕捉與封存技術目前仍在很初期的研發階段。

其次，到2030年前美國2/3的新車銷售必須為電動車，今日僅2%賣出的新車為電動；全國的新建築都需改用電力供暖而非天然氣；全美的水泥、鋼鐵與化學產業要改採嚴格的高效能源目標；石油與天然氣生產商須減少6成的甲烷排放。

此外，還要做到全美林地拓展、整個調整農牧作法，以便能比今日的運作方式再減少20%的碳排。拜登政府會否採行新政策以達成目標仍是問題，共和黨人早已痛批拜登的氣候目標損及美國經濟。

另有美國媒體認為，拜登雄心勃勃召集各國領袖開為期兩天的視訊氣候峰會，想藉以傳達王者歸來、重拾領導的信號，但與會40國領袖絕大部分只想告訴美國一句話：證明給我們看。

加州大學聖地牙哥分校氣候政策專家維克特（David Victor）表示，氣候峰會對美國國內、國外影響差別很大，拜登的嚴格政策要爭取國內支持及向各國證明他會做到，等於要兩面作戰，「若你真的王者歸來，就得拿出表現」。

但拜登今天只允諾每年支出57億美元供開發中國家處理氣候變遷與發展潔淨能源，已令環保人士失望，認為這遠不及美國該拿出的額度。

世界資源研究所（World Resources Institute）永續金融中心副研究員史威茲（Joe Thwaites）說：「這遠不夠處理今日所謂脆弱國家所需，離巴黎氣候協定要求為脆弱國家調適資金來源用於減緩氣候變遷項目還遠得很。」

(中央社)